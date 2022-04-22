《傳聞》內地推進核電新項目；疫情影響鋰材料價格

《傳聞》為配合清潔能源發展，傳聞內地陸續推進核電新項目建設，相關股份可趁低吸納，
例如東方電氣（０１０７２），股價回落至７﹒５至７﹒８元水平，有一定支持力。
市場消息稱，內地疫情影響新能源車生產，也拖累上游的鋰材料需求，導致價格回落。贛鋒
鋰業（０１７７２）昨日急挫６﹒７％，以８９﹒２元收市，短期可能繼續向下尋底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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