《魚缸博客》市場對招行反應過大，現價追入炒落後啦！

《魚缸博客》內地銀行呢期真係多風雨，其中招行（０３９６８）董事會審議通過免去田惠

宇的行長和董事職務，大家都以為係咪又要拉邊個人落馬，市場反應大到當日股價立即潛水一成

，嚇到個人心都離一離。

後來當日就有消息出，田惠宇被免職之後，就會出任招商局金融事業群╱平台執行委員會副

主任，以及招商局金融集團有限公司副董事長。值得留意係，商局金融集團是招商局擬籌建的金

控業務主體，但招商局至今仲未拎到金控牌照，不過從其職銜判斷，認為田惠宇大概率不會作為

「掌門」挑起這副重擔。

所以明顯市場炒錯邊啦！不過縱使唔係拉落馬，市場都有兩種解讀，一係就要田惠宇去招商

局金融「救火」，一係佢其實被人「燉冬菇」，不過無論邊一種解讀都好，其實招行都是無辜的

。

里昂近排出咗報告，重申招行「買入」評級，預計２０２４年盈利複合年均增長率將達

１６％，股本回報率將擴至１８％，目標價８８港元，股價下跌或為買入機會。里昂認為，市場

或過分誇大田惠宇免職的風險，預計這一變化不會影響招行的戰略轉型３﹒０。

所以招行換「阿一」其實唔太擔心，公司表現唔影響就得啦！之前裂口一下沉，有興趣想追

的話，而家都係一個買入機會，可以先望佢補返個裂口，目標價先睇５７蚊咁上下先，距離現價

都有五六蚊可以執到。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

