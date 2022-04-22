  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/04/2022 11:59

《魚缸博客》市場對招行反應過大，現價追入炒落後啦！

　　《魚缸博客》內地銀行呢期真係多風雨，其中招行（０３９６８）董事會審議通過免去田惠
宇的行長和董事職務，大家都以為係咪又要拉邊個人落馬，市場反應大到當日股價立即潛水一成
，嚇到個人心都離一離。
　　後來當日就有消息出，田惠宇被免職之後，就會出任招商局金融事業群╱平台執行委員會副
主任，以及招商局金融集團有限公司副董事長。值得留意係，商局金融集團是招商局擬籌建的金
控業務主體，但招商局至今仲未拎到金控牌照，不過從其職銜判斷，認為田惠宇大概率不會作為
「掌門」挑起這副重擔。
　　所以明顯市場炒錯邊啦！不過縱使唔係拉落馬，市場都有兩種解讀，一係就要田惠宇去招商
局金融「救火」，一係佢其實被人「燉冬菇」，不過無論邊一種解讀都好，其實招行都是無辜的

　　里昂近排出咗報告，重申招行「買入」評級，預計２０２４年盈利複合年均增長率將達
１６％，股本回報率將擴至１８％，目標價８８港元，股價下跌或為買入機會。里昂認為，市場
或過分誇大田惠宇免職的風險，預計這一變化不會影響招行的戰略轉型３﹒０。
　　所以招行換「阿一」其實唔太擔心，公司表現唔影響就得啦！之前裂口一下沉，有興趣想追
的話，而家都係一個買入機會，可以先望佢補返個裂口，目標價先睇５７蚊咁上下先，距離現價
都有五六蚊可以執到。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪22/04/2022
【鮑威爾放鷹】匯控曾挫近3%　拆解為何不升反跌！
大行報告22/04/2022
【大行炒D乜】ASM季績後大行點評價？click入嚟睇下
開市Good Morning22/04/2022
溫鋼城：京東派息留股東或事與願違　210元水平阻力大
財經熱話22/04/2022
【虛幣世界】比特幣42000美元遇阻力，美債美股一同下跌
專訪21/04/2022
【譚新強專訪】敵人的敵人未必是朋友　俄烏戰事中國可維和（有片）
中國故事21/04/2022
《神州經脈》中美國防部長通話　多行降中國經濟預測　股匯再齊崩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金