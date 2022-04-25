《傳聞共賞》歐美基金贖回壓力增加；內地研批准使用復必泰疫苗

《傳聞共賞》 內地研批准使用復必泰疫苗

內地保險資金抄底；歐洲銀行股沽壓難消

國際煤價高位徘徊；歐美基金贖回壓力增加



《昔日傳聞》 內地推進核電新項目；疫情影響鋰材料價格

基金獲利盤沽中電信（００７２８）；市傳半導體暫緩提價

各地寬防疫亞洲保險業逐步回穩；內險股力拓養老金融

港股出現資金流走；庫存偏低支持原油運費續高企

金山雲來港上市，主承銷競選摩通出局

多晶硅需求支撐價格高位徘徊；豬養殖成本急漲

本地餐飲業收入持續反彈；避險資金流向金市

吉利商用車擬引入外部資本，為將來整體上市鋪路

傳美資撈底獲利豐；中國海外（００６８８）逆勢增加土儲

Ａ股期貨成交旺；內地農業與中小微企貸款增

紫金（０２８９９）金銅產能續升；中信證券資管業務增長

中集車輛（１８３９）市佔率上升；穩增長政策利好內銀股

科網股醞釀夾淡倉；傳內地提振家電消費

歐洲銀行股有沽壓；食品成本漲價格未止

外國養老基金捐贈基金縮減中國投資，私募籌資遇挑戰

資金流出商品資源股；基金持續增倉黃金



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

