《傳聞》國際煤價高位徘徊；歐美基金贖回壓力增加

《傳聞》歐美股市急跌，傳聞歐美基金贖回壓力增加，可能要進一步在全球市場減倉，港股

要承接一定壓力，騰訊（００７００）股價將繼續受壓。

另一方面，全球天然氣價格大漲，據悉持續帶動火力發電需求上升，支持國際煤價高位徘徊

，兗煤能源（０１１７１）股價回落至２２元以下可投機性買入，上望２４元，止蝕位為２０元

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

