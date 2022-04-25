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即市新聞

25/04/2022 09:01

《傳聞》內地研批准使用復必泰疫苗

　　《傳聞》市場消息指，由於疫情持續擴大蔓延，中國內地據報考慮批准使用輝瑞及
ＢｉｏＮＴｅｃｈ生產的復必泰疫苗。
　　消息指，由於來自中國的科興疫苗一直未獲歐盟認可，令復必泰無法打入中國市場，但近期
上海及全國多地的疫情持續並不斷蔓延，考慮到復必泰在對抗Ｏｍｉｃｒｏｎ的保護力和有效期
比國產疫苗強，中國當局正考慮放行復必泰。

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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