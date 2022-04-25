《魚缸博客》政府放寬航線熔斷機制，國泰有望重上８﹒１銀！

《魚缸博客》魚缸今朝個勢都係麻麻哋，好友同淡友喺兩萬點左右爭持得幾激烈，特別留意

美團（０３６９０）曾經倒升超過２％。只不過，上海延長封城五日，餐飲股同油股當堂謝晒，

加埋招行（０３６９８）第一季成績表唔算太好，原行長田惠宇亦證實畀阿爺調查，搞到魚缸早

段走勢偏弱。

有隻股票逆市升得唔錯，講緊係國泰（００２９３）。上個星期五政府宣布，由５月１號開

始，容許非香港居民由海外地區入境香港，適度調整個別航線「熔斷機制」，並且將會喺機場「

檢測待行」中額外加入快速抗原測試。政府因應近排社會疫情爆發情況無咁嚴重，喺出入境方面

都有啲放寬，預計航班數目都多咗。國泰最新航班時間表就睇到，６月英國倫敦返港航班數目大

增近三倍，由６月７號起日日提供航班服務，其中３日更加係每日３班機添。

有學者就估計，全港已經有超過４００萬人染疫，香港已經築起自然免疫屏障。如果無新變

種病毒出現，料２至３星期後每日確診個案將會少過１００宗，希望政府到時可以提早放寬第二

階段防疫措施。到時防控措施再鬆啲啲，加埋陸續有國家放寬入境客檢疫限制，對國泰嚟講都係

件好事，至少市民出境都唔使咁麻煩。

日線圖到睇，股價上個月２１號最高衝到８﹒１１銀，之後有少少回落兼橫行，今日早段曾

經升超過４％，ＭＡＣＤ熊差距亦逐步收窄，以目前９ ＲＳＩ嘅５６嚟講，短期應該仲有啲升

幅。周線圖上面，亦睇到股價持續幾個星期企穩喺１０天線之上，１０天線同２０天線穩定向上

升緊，走勢唔錯。博客建議大家可以喺現價買少少，短期目標睇８銀到８﹒１銀之間，再上望睇

８﹒３銀附近，跌穿７﹒３銀就止蝕離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

