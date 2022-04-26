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即市新聞

26/04/2022 09:00

《傳聞共賞》綠色消費有利比亞迪（１２１１）；險企投資收益受壓

《傳聞共賞》　　綠色消費有利比亞迪（０１２１１）；國際鋁價高位回落
　　　　　　　　險企投資收益受壓；經濟下行銀行股沽壓湧現

《昔日傳聞》　　內地研批准使用復必泰疫苗
　　　　　　　　內地保險資金抄底；歐洲銀行股沽壓難消
　　　　　　　　國際煤價高位徘徊；歐美基金贖回壓力增加
　　　　　　　　內地推進核電新項目；疫情影響鋰材料價格
　　　　　　　　基金獲利盤沽中電信（００７２８）；市傳半導體暫緩提價
　　　　　　　　各地寬防疫亞洲保險業逐步回穩；內險股力拓養老金融
　　　　　　　　港股出現資金流走；庫存偏低支持原油運費續高企
　　　　　　　　金山雲來港上市，主承銷競選摩通出局
　　　　　　　　多晶硅需求支撐價格高位徘徊；豬養殖成本急漲
　　　　　　　　本地餐飲業收入持續反彈；避險資金流向金市
　　　　　　　　吉利商用車擬引入外部資本，為將來整體上市鋪路
　　　　　　　　傳美資撈底獲利豐；中國海外（００６８８）逆勢增加土儲
　　　　　　　　Ａ股期貨成交旺；內地農業與中小微企貸款增
　　　　　　　　紫金（０２８９９）金銅產能續升；中信證券資管業務增長
　　　　　　　　中集車輛（１８３９）市佔率上升；穩增長政策利好內銀股
　　　　　　　　科網股醞釀夾淡倉；傳內地提振家電消費
　　　　　　　　歐洲銀行股有沽壓；食品成本漲價格未止

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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