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即市新聞

26/04/2022 11:59

《魚缸博客》中興首季業績好過預期，短線目標睇１７﹒５銀！

　　《魚缸博客》大象（００００５）放榜之前繼續跌，但係花旗好多隻科技股反彈，加上阿爺
噚日（２５日）收市後公布刺激消費嘅措施，魚缸今日早段一度升超過３００點，ＡＴＭ為首嘅
科技股、內需股、汽車股等都造好。不過，一日升市又唔代表啲咩嘅，嚟緊陸續有重磅股公布今
年第一季業績，部署嗰陣都要睇住呢啲成績表呀！
　　今日博客同大家睇下中興（００７６３），噚日收市後公布今年第一季業績，純利
２２﹒１７億人仔，按年升近２％，期內營業收入２７９億人仔，按年都升６﹒４３％。值得留
意嘅係，中興今年第一季毛利率按年改善２﹒３個百分點，按季更加改善６﹒８個百分點，令到
核心營運利潤按年升４６％，大幅好過「孖屐」預期。
　　大行富瑞就覺得，中興收入會喺未來３個季度加速，以達到１５％增長目標，又預期今年可
能提早喺６月開始電訊商５Ｇ招標。該行相信，中興今年可以達到公司毛利率目標３５﹒９％，
對比２０２１年嘅３５﹒２％進一步改善。
　　股價走勢嚟講，中興曾經喺３月２３號因為美國法院裁定結束緩刑期，一度衝高到２４﹒９
銀，但日內升幅顯著收窄，之後開始回落，但ｋｅｅｐ住都無跌穿１４﹒７銀，相信係一個幾強
嘅支持位。今日因為業績消息帶動，早段曾經升近６％，１０天線逐步向上升，ＭＡＣＤ牛差距
都開始擴闊。之不過，中興始終涉及到中美角力，部署上唔太適宜擺得太長線，短線目標可以留
意１７﹒５銀，如果跌穿１４﹒７銀就要止蝕。（ｅｒ）

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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