《傳聞》基金續減持滙控（００５）；長汽（２３３３）密集推新車

《傳聞》滙豐控股（００００５）股價昨日（２６日）急跌逾４％，傳聞基沽盤湧現，憂慮

俄烏衝突惡化，加劇滙控歐洲業務更大撥備損失，影響業績表現，可能下試４７元至４８元支持

位，宜採觀望態度。

長城汽車（０２３３３）昨天逆市上升，據悉長城汽車將在今年第二季密集推出新車，車價

更有望上調，支持股價企穩１０元以上。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

