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即市新聞

27/04/2022 09:01

《傳聞》基金續減持滙控（００５）；長汽（２３３３）密集推新車

　　《傳聞》滙豐控股（００００５）股價昨日（２６日）急跌逾４％，傳聞基沽盤湧現，憂慮
俄烏衝突惡化，加劇滙控歐洲業務更大撥備損失，影響業績表現，可能下試４７元至４８元支持
位，宜採觀望態度。
　　長城汽車（０２３３３）昨天逆市上升，據悉長城汽車將在今年第二季密集推出新車，車價
更有望上調，支持股價企穩１０元以上。
　　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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