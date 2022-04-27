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即市新聞

27/04/2022 11:59

《魚缸博客》阿爺推綠色家電下鄉，海爾智家（６６９０）現價吼得

　　《魚缸博客》恒指受外圍影響弱勢，加埋隻大象（００００５）唔生性，連續兩日做大秤陀
拖低魚缸，恐怕魚缸都要喺兩萬邊以下捱一段時間。
　　根據過往經驗，魚缸翻風時節最好就坐返阿爺隻船，阿爺祝福咩嘢就二仔底死跟，起碼有啲
揸拿。早兩日京城都結果接近「半封城」，於是阿爺都要即刻派啲甜頭對沖吓，國務院辦公廳最
新發布《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，提出，穩定增加汽車等大宗消費
，各地區不得新增汽車限購措施，放寬購車人員資格限制等等。另外又鼓勵和引導大型商貿流通
企業、電商平台和現代服務企業向農村延伸，以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷
，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉。
　　所以簡單嚟講就係祝福新能源汽車同家電股，而家電股入面海爾智家（０６６９０）就值得
留意一啲。３月以來結束過去一段大跌浪，跟返二十天線逐步回升返，雖然ＭＡＣＤ正差距有收
窄趨勢，但係有政策支持下，２５銀以上見到有承接，建議２５銀附近部署，先睇上一個浪頂
２７﹒４５，穿２４銀止蝕。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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