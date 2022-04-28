《傳聞共賞》北水力抗歐美沽盤；時代電氣（０３８９８）訂單增

《傳聞共賞》 北水力抗歐美沽盤；華潤置地（０１１０９）租金收入增
內地基建投資提速；時代電氣（０３８９８）訂單增
《昔日傳聞》 創夢天地（０１１１９）急瀉，涉中資基金爆倉
基金續減持滙控（００００５）；長汽（０２３３３）密集推新車
全球電腦產品有加價壓力；美經濟減速不利創科（００６６９）
綠色消費有利比亞迪（０１２１１）；國際鋁價高位回落
險企投資收益受壓；經濟下行銀行股沽壓湧現
內地研批准使用復必泰疫苗
內地保險資金抄底；歐洲銀行股沽壓難消
國際煤價高位徘徊；歐美基金贖回壓力增加
內地推進核電新項目；疫情影響鋰材料價格
基金獲利盤沽中電信（００７２８）；市傳半導體暫緩提價
各地寬防疫亞洲保險業逐步回穩；內險股力拓養老金融
港股出現資金流走；庫存偏低支持原油運費續高企
金山雲來港上市，主承銷競選摩通出局
多晶硅需求支撐價格高位徘徊；豬養殖成本急漲
本地餐飲業收入持續反彈；避險資金流向金市
吉利商用車擬引入外部資本，為將來整體上市鋪路
傳美資撈底獲利豐；中國海外（００６８８）逆勢增加土儲
Ａ股期貨成交旺；內地農業與中小微企貸款增
紫金（０２８９９）金銅產能續升；中信證券資管業務增長
中集車輛（１８３９）市佔率上升；穩增長政策利好內銀股
科網股醞釀夾淡倉；傳內地提振家電消費
歐洲銀行股有沽壓；食品成本漲價格未止
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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