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即市新聞

28/04/2022 11:58

《魚缸博客》比亞迪第一季純利升超２倍，短線宜以炒波幅為主！

　　《魚缸博客》去到４月尾，陸陸續續有公司公布季績，噚日收市之後，比亞迪
（０１２１１）亦都放咗榜喇，表現又如何呢？
　　比亞迪公布，今年第一季純利約８﹒０８億人仔，按年升約２﹒４１倍，每股盈利２８分，
而扣除非經常性損益嘅淨利潤就有５﹒１４億人仔，升７﹒２９倍。
　　期內，營業收入約６６８﹒２５億人仔，升６３％，主要受惠於新能源汽車行業快速增長，
公允價值變動收益１﹒１２億人仔，升１３﹒７倍，主要係其他非流動金融資產嘅公允價值變動
，以及遠期購、結匯業務變動所致，至於加權平均淨資產收益率０﹒８５％，升０﹒５４％個百
分點。
　　不過，都要留意同期研發費用按年大幅增加９３﹒９４％到２３﹒６億人仔，主要受到職工
薪酬、物料消耗增加影響。另一樣要留意嘅係，比亞迪今年第一季現金流淨額有１１９億人仔，
比舊年同期嘅１４﹒１億人仔，增幅達８﹒３倍，至少唔使太擔心公司嘅債務問題先，而整份業
績都算符合預期。
　　股價走勢方面，自從３月１７日裂口高開近９％之後，就一直喺２０２銀到２４４銀之間上
落，目前平均線組合比較混亂，股價仍然畀條１０、２０同１００天線壓住，但１０天線已經初
步向上升穿２０天線，而且開始同步向上，ＭＡＣＤ熊差亦未見大幅擴大，博客認為比亞迪暫時
處於橫行整固格局，未有太大上升動力，部署上可以喺２０２銀到２４４銀炒波幅。

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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