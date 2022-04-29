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即市新聞

29/04/2022 11:59

《魚缸博客》中交建首季純利升一成八，現價買入值唔值博？

　　《魚缸博客》又有一批公司公布季績，今日博客同大家睇下中交建（０１８００）
　　中交建公布，今年第一季純利５０﹒９４億人仔，升１７﹒７４％，每股盈利２９分，扣除
非經常性損益的淨利潤４９﹒２９億元，升１７﹒２２％。期內，收入約１７２１億人仔，比舊
年同期升１３﹒２７％；首季新簽合同額４３０６﹒９３億人仔，增長４﹒９％，兼完成年度目
標嘅三成。
　　該集團又話，今年度投資計劃２５７９億人仔，股權投資額計劃２２６７億人仔，佔總投資
８８％。其中，項目投資額計劃２０７７億人仔；固定資產投資額計劃３１２億人仔，佔總投資
１２％。至於舊年完成投資額２６９８億元，係去年初計劃３４８１億元嘅七成八。
　　中交建唔止公布季績，更宣布籌劃子公司分拆上市，同控股股東中交集團旗下中國城鄉，同
埋中國建材（０３３２３）上海上市嘅附屬祁連山，簽署重大資產重組意向協議。中交建打算將
所持３間公司全部股權，連同中國城鄉打算將所持３間公司全部股權，同祁連山全部資產同負債
進行置換。祁連山將以發行股份方式，向中交建和中國城鄉買不足置換部分。
　　股價曾經由今年２月１１號嘅年內高位５﹒１７銀回落，跌到３﹒６６銀開始有支持，走勢
反覆向上。事實上，阿爺早排講過要盡快令基建上馬，中交建身為基建股嘅其中一份子，中長線
睇都應該幾好嘅，但都要視乎神州嘅疫情好番未先，現階段好多主要城市仲喺封城狀態，基建上
馬未必咁快可以實踐到住。部署方面，雖然依家股價依家企穩喺多條平均線之上，１０天同２０
天線走勢都向好，但現價距離上一個高位、４月１１號嘅４﹒６１銀非常接近，就嚟出現短期嘅
「雙頂」形態，博客建議有貨嘅朋友可以去到４﹒６銀左右食咗胡先，無貨嘅朋友可以等佢回番
落去４月１６號裂口高開嘅低位４銀水平先買入。（ｅｒ）

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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