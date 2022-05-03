《傳聞共賞》內地擬暫停科技公司監管行動；光纖光纜產品需求增

《傳聞共賞》 內地擬暫停科技公司監管行動，促科企讓政府入股１％

汽車玻璃行業受惠新能源車；光纖光纜產品需求增

疫情影響飾金銷售；工程機械銷售趨增



《昔日傳聞》 新基建有利中移動（００９４１）；內地加力提振消費

國產軟件收入穩增；商舖租售市道好轉

台灣疫情擴居家隔離人數急升，電力供應緊張

北水力抗歐美沽盤；華潤置地（０１１０９）租金收入增

內地基建投資提速；時代電氣（０３８９８）訂單增

阿里前高層牽頭ＳＰＡＣ ＶｉｓｉｏｎＤｅａｌ今周闖關

創夢天地（０１１１９）急瀉，涉中資基金爆倉

基金續減持滙控（００００５）；長汽（０２３３３）密集推新車

全球電腦產品有加價壓力；美經濟減速不利創科（００６６９）

綠色消費有利比亞迪（０１２１１）；國際鋁價高位回落

險企投資收益受壓；經濟下行銀行股沽壓湧現

內地研批准使用復必泰疫苗

內地保險資金抄底；歐洲銀行股沽壓難消

國際煤價高位徘徊；歐美基金贖回壓力增加

內地推進核電新項目；疫情影響鋰材料價格

基金獲利盤沽中電信（００７２８）；市傳半導體暫緩提價

各地寬防疫亞洲保險業逐步回穩；內險股力拓養老金融

港股出現資金流走；庫存偏低支持原油運費續高企

金山雲來港上市，主承銷競選摩通出局

多晶硅需求支撐價格高位徘徊；豬養殖成本急漲



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

