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即市新聞

03/05/2022 09:01

《傳聞》汽車玻璃行業受惠新能源車；光纖光纜產品需求增

　　《傳聞》市場消息稱，內地汽車玻璃需求續增，受惠新能源車持續增產，支持汽車玻璃股股
價反彈，福耀玻璃（０３６０６）在３２元水平有承接，反彈目標價為３４至３５元。
　　中國發力新基建，數據中心等信息網絡需要大量光纖光纜，預期產品需持續增加，有利相關
行業收入，長飛光纖（０６８６９）上周五以１０﹒２８元收市，短期挑戰１１元阻力位。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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