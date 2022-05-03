《魚缸博客》平保首季純利跌超過兩成，但股價走勢ｋｅｅｐ住好？

《魚缸博客》今日神州媒體本來報導「馬某」畀杭州國安調查緊，雖然唔知講緊邊位，但一

講起「馬某」，可能令人諗起巴巴（０９９８８），而呢單嘢一爆出嚟，巴巴曾經跌超過６％。

不過，神州媒體之後集體澄清話唔係「馬某某」，而係「馬某」，巴巴跌幅收窄好多，而騰訊

（００７００）同美團（０３６９０）升番，魚缸中段由跌轉升。呢單「馬某某」事件，對魚缸

影響會唔會就咁一閃即逝呢？

今日博客同大家睇下平保（０２３１８）。截至２０２２年３月３１日為止，平保第一季純

利２０６﹒５８億人仔，按年跌２４﹒１２％；每股基本盈利１﹒１８元。期內，平保收入

３３４２﹒１５億人仔，按年跌８﹒８８％，壽險同健康險新業務價值１２５﹒８９億人仔，按

年都跌３３﹒７％，至於歸屬於母公司股東嘅營運利潤就有４３０﹒４７億人仔，增長一成。平

保呢份第一季成績表，唔算靚仔。

大行野村發表研報，平保今年第一季營運利潤按年增長好過預期約一成四，但係純利較預期

為差，而年度總投資回報率下降０﹒８個百分點到２﹒３％，亦遜於預期０﹒６百分點。該行認

為，神州「清零」政策帶來嘅間歇性封鎖措施，同埋首季代理人數量按季跌一成，都影響到平保

嘅發展，甚至下調全年新業務價值預測４﹒６％，Ｈ股目標價就由８０﹒３３銀跌２﹒７％，到

７８﹒１７銀。

不過，平保呢幾日股價走勢唔錯，跌到４８﹒９５銀開始反彈，連埋今日在內已經「四連陽

」喇。依家股價已經升穿１０天線，ＭＡＣＤ熊差距都收窄咗。用黃金比率回調指標，由今年全

年高位６９﹒４銀到全年低位４５﹒８銀量度，股價直至晏晝開市前升穿咗０﹒２３６倍嘅反彈

位５１﹒３７銀，而呢個位正係係下一個反彈阻力應該會喺５４﹒８銀，想超短線部署嘅朋友可

以留意呢個價位食胡先，止蝕位就睇番４５﹒８銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

