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即市新聞

04/05/2022 09:01

《傳聞》亞洲防疫措施放寬利百威；期指大戶夾淡倉未完

　　《傳聞》包括南韓等亞洲多國家陸續放寬防疫限制，據聞區內旅遊、餐飲消費逐步回升，有
利百威亞太（０１８７６）啤酒銷售。
　　恒指昨日一度急跌４００點，但呈現ｖ形反彈，傳聞期期大戶持續夾淡倉，支持科網股進一
步反彈。騰訊（００７００）昨日以３８０元收市，上升２﹒６元。如上破３８３元，即５０天
平均線，技術走勢將好轉。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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