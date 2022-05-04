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即市新聞

04/05/2022 11:59

《魚缸博客》九毛九（９９２２）價位硬淨，趁低部署博復甦

　　《魚缸博客》神州疫情反反覆覆，一時上海見曙光，一時又輪到北京開始封，最新官方公布
的ＰＭＩ已經反映緊封城帶來的影響，中國４月製造業ＰＭＩ為４７﹒４％，比３月跌咗２﹒１
個百分點，低過市場預期，仲創超過兩年新低。疫情時好時壞，搞到好多炒緊經濟復甦嘅內需股
都尷尷尬尬咁，猶如一條雞肋。不過換個角度睇，雖然內需股都仲未享受到經濟復甦嘅滋味，但
未有唔代表唔會有，趁低撈定貨等佢爆上都係一種部署。
　　餐飲股嚟講都以九毛九（０９９２２）個價最硬淨，比起海底撈（０６８６２）逆市擴張策
略失敗告終，九毛九就真正係處於健康擴張階段，舊年全年賺多１﹒７４倍至３﹒４億人仔，旗
下主要都係靠太二酸菜魚撐起成份業績，太二舊年收入有成３２﹒８５億人仔，佔總收入超過
７８％，按年增加超過６７％，翻枱率仲係九毛九旗下最高，去到３﹒４次，足證九毛九疫市下
都維持到收入增長。
　　走勢嚟睇九毛九而家都係行緊ｒａｎｇｅ，有上有落總好過有落無上，建議ｒａｎｇｅ底
１４銀買得過，睇短期破１７銀可以放，睇長鍾意揸住博復甦又得，最上望到２０銀先啦。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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