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即市新聞

05/05/2022 09:01

《傳聞》油價高企不利石化業務；東方電氣風電裝機市佔升

　　《傳聞》地緣政治因素影響，紐約油價繼續在１００美元以上徘徊，據悉石油化工產品價格
升幅原料漲幅，拖累石化業務毛利受壓，上海石化（００３３８）暫難擺脫弱勢。
　　東方電氣（０１０７２）昨日逆市上升２﹒６％，以８﹒９６元收市。據聞東方電氣在風電
裝機市場佔有率上升，帶動收入增加。東方電氣走勢持續好轉，將挑戰９﹒３至９﹒５元阻力。
　　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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