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即市新聞

05/05/2022 11:57

《魚缸博客》百威亞太首季盈利增長近三成，短線睇住２２銀水平？

　　《魚缸博客》聯儲局一如預期，今次只係加息半厘，鮑威爾亦暗示嚟緊唔會一次過大幅加息
０﹒７５厘，魚缸早段曾經升超過４００點，但係升幅都縮得幾快。仲有，有多８８間中概股公
司被列入美國嘅「預定摘牌名單」，可能又為中概股帶嚟變數，大家都要望到實事態發展呀！
　　今日同大家講下百威亞太（０１８７６），公司公布咗第一季未經審核業績，期內盈利
３﹒０２億美金，按年增長２９﹒６％，每股基本盈利亦都升２９﹒５％到２﹒２８仙。另外，
公司季度啤酒總銷量２０﹒２３１億公升，減少２﹒７％，主要因為３月開始內地加強疫情管控
，好在喺韓國嘅業務表現強勁，抵銷咗部分跌幅。
　　睇番百威亞太嘅日線圖，今年３月初最高升到２５﹒４銀，之後不斷回落，去到１９﹒１２
銀有啲支持，今日裂口高開，暫時升穿保力加通道嘅頂部，１０天線開始向上升，ＭＡＣＤ牛差
距再次擴闊，短期走勢應該唔錯。但係，要留意嘅係股價由舊年１１月開始，喺２１﹒７到２２
銀之間都有啲阻力，有貨嘅朋友可以留意差唔多到２２銀食胡先，如果穿咗１９﹒５銀左右就止
蝕離場！


《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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