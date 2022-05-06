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即市新聞

06/05/2022 09:00

《傳聞共賞》石油股續成對沖通脹工具；內地５Ｇ滲透率直撲六成

《傳聞共賞》　　石油股續成對沖通脹工具；上海復旦擴大市埸份額
　　　　　　　　鋰材料價高位徘徊；內地５Ｇ滲透率直撲六成利電訊股收入

《昔日傳聞》　　煤炭行業景氣佳利好鄭煤機；中廣核受惠電價提升
　　　　　　　　油價高企不利石化業務；東方電氣風電裝機市佔升
　　　　　　　　港銀信貸利率醞釀上調；基建股新合約穩增
　　　　　　　　亞洲防疫措施放寬利百威；期指大戶夾淡倉未完
　　　　　　　　內地擬暫停科技公司監管行動，促科企讓政府入股１％
　　　　　　　　汽車玻璃行業受惠新能源車；光纖光纜產品需求增
　　　　　　　　疫情影響飾金銷售；工程機械銷售趨增
　　　　　　　　新基建有利中移動（００９４１）；內地加力提振消費
　　　　　　　　國產軟件收入穩增；商舖租售市道好轉
　　　　　　　　台灣疫情擴居家隔離人數急升，電力供應緊張
　　　　　　　　北水力抗歐美沽盤；華潤置地（０１１０９）租金收入增
　　　　　　　　內地基建投資提速；時代電氣（０３８９８）訂單增
　　　　　　　　阿里前高層牽頭ＳＰＡＣ　ＶｉｓｉｏｎＤｅａｌ今周闖關
　　　　　　　　創夢天地（０１１１９）急瀉，涉中資基金爆倉
　　　　　　　　基金續減持滙控（００００５）；長汽（０２３３３）密集推新車
　　　　　　　　全球電腦產品有加價壓力；美經濟減速不利創科（００６６９）
　　　　　　　　綠色消費有利比亞迪（０１２１１）；國際鋁價高位回落
　　　　　　　　險企投資收益受壓；經濟下行銀行股沽壓湧現

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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