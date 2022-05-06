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即市新聞

06/05/2022 12:00

《魚缸博客》煤價可能仲有得升，煤炭股之中可吼神華！

　　《魚缸博客》魚缸噚日朝早仲好哋哋，點知竟然跌住收！結果，今朝早繼續跌，一度失守埋
兩萬關。科技股、內房股、內需股冧晒檔，暫時各得兩隻藍籌同科指股升緊。即使鮑威爾已經改
口風，但「孖屐」人士似乎仲係好驚加息次數密咗嘅影響，唔通又番到去ｃａｓｈ　ｉｓ　
ｋｉｎｇ嘅時候？
　　博客短線覺得煤炭股唔差，依家俄烏局勢仲未搞掂，歐盟亦準備開始喺石油方面嘅制裁，油
價應該會受惠得到。另一方面，俄羅斯嘅煤炭資源亦唔好睇小，舊年嘅出口去到２﹒１２億噸，
排全球第三，當中佔歐盟煤炭進口量比例有四成五，德國佔比更加去到五成！歐盟如果唔止唔畀
俄羅斯石油進口，連煤炭都禁運嘅話，某歐洲部分國家影響都幾大，再加埋全球最大出口國印尼
又有出口禁令，煤價應該今年仲會升，對煤炭股較為有利。
　　咁多煤炭股之中，神華（０１０８８）預測周息率有約１１﹒１４厘，比起同行嘅兗礦
（０１１７１）、中煤（０１８９８）等高，隨時可以息價齊收！部署方面，股價喺４月２８號
裂口高開，最高升到２６﹒１５銀，之後就顯著回落，睇嚟２６銀水平會喺短期幾大嘅阻力位，
今日就跟住魚缸跌。大家可以等到股價回到３月２８號裂口高開嘅低位２３﹒２銀水平吸納，走
勢上估計會維持區間上落。

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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