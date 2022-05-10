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即市新聞

10/05/2022 11:59

《魚缸博客》廣汽４月銷量少三成三，短期都係炒ｒａｎｇｅ為主！

　　《魚缸博客》魚缸又放完大假，番到嚟低開超過７００點，之後跌幅稍為收窄。無計喇，外
圍環境未太好，美元同美債走勢仲係咁勁，魚缸難免會受到波及。依家日線圖嘅９　ＲＳＩ走勢
仲向下行緊，幾條平均線同樣「頭ｄｕｐ　ｄｕｐ」，試番３月１５號低位１８２３５機會都幾
大，部署上唔好太ａｇｇｒｅｓｓｉｖｅ喇！
　　今日博客同大家講下廣汽（０２２３８），集團公布咗４月汽車銷量約１２﹒４３萬架車，
比舊年同期減少約３３﹒５６％！主要因為ＳＵＶ銷量按年跌約４５％到４﹒８６萬架。今年頭
４個月銷量約７３﹒２５萬架車，就按年升７﹒１４％。
　　產量方面，４月生產咗約１２﹒８６萬架車，比舊年同期少約３３﹒５２％，其中ＳＵＶ同
轎車產量分別跌３８﹒２７％和３１％，而今年頭４個月產量約７２﹒６７萬架車，都要跌
８﹒１２％。
　　另一點要留意嘅係廣汽旗下嘅「埃安」新能源汽車嘅４月銷量按年增長超過８％，到
１０２１２架；年內銷量就按年升近１﹒１３倍，到５５０８６架。公司實施嘅Ａ１９項目，總
投資１０﹒５２億人仔，而新車型將會喺出年亮相。仲有，廣汽宣布會同越秀產業基金聯合發起
新能源產業基金，規模超過１０人仔，主要發展新能源車、智能網聯車產上下游業務。
　　雖然就咁睇，廣汽呢款「埃安」新能源銷量幾好，但似乎畀唔到缸友好大信心。日線圖到睇
，股價由今年３月開始由６銀附近到７銀附近上上落落，走勢上無好明顯改善。始終廣汽嘅預測
市盈率只有約５﹒８倍，股價可以再跌嘅空間唔係太大，但同時亦見唔到有好大上升空間。博客
見到今日廣汽去到６銀左右跌幅收窄咗啲，如果今日跌穿６銀嘅話，大家可以等到股價跌到
５﹒５銀先考慮買入，並且維持炒ｒａｎｇｅ策略，去到７銀左右就食胡。

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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