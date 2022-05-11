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即市新聞

11/05/2022 12:02

《魚缸博客》新銳（６１０８）支持位硬淨，短線跟炒上望１﹒１銀

　　《魚缸博客》世衛總幹事譚德塞眼見中國大城市封城境況，忽然就開口話覺得神州而家嘅清
零政策「不可持續」，仲話已經同中國專家討論過，向佢哋表達咗呢個睇法，指過渡去「另一政
策」非常重要。世衛緊急項目執行主任瑞安都講到，任何抗疫政策除咗要考慮對一國嘅經濟影響
之外，亦都要考慮政策對人權嘅尊重。
　　譚德塞以往都非常尊重神州嘅意見，阿爺剛啱先重申要堅持動態清零，譚德塞呢頭就唱淡，
唔知今次國際專家都建議清零政策難以持續，會唔會係神州改變政策嘅契機呢？「孖屐」當然唔
會放過咁利好嘅消息，所以今日全線醫藥股都借勢炒起！
　　芸芸藥股，博客就吼到隻新銳醫藥（０６１０８）呢期都好當炒，睇返舊年成績表其實都唔
錯，雖然仲係蝕錢，不過應佔虧損大幅收窄近９６％去到２８２萬，單計收入仲大升１﹒５２倍

　　走勢方面都相當刺激，自從３月上過６年半高位２﹒７６銀之後都回落唔少，不過期間成交
量都收窄，到今個月又熱炒返。今個月以來兩次試過落０﹒６５銀都成功企穩，初步先睇呢個係
支持位，但係今日升多少少，建議回落０﹒６５至７銀水平先小注跟炒，短線先睇１﹒１銀。


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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