《傳聞共賞》資金逐步回流內需股；外資基金收集平保（２３１８）

《傳聞共賞》 資金逐步回流內需股；環球經濟困擾銀行股

長期資金增加股市配置；外資基金收集平保（０２３１８）



《昔日傳聞》 油輪航運供需改善；歐美基金贖回壓力續增

工業金屬股出現拋售潮；比亞迪電池市場份額大升

石油股續成對沖通脹工具；上海復旦擴大市埸份額

鋰材料價高位徘徊；內地５Ｇ滲透率直撲六成利電訊股收入

煤炭行業景氣佳利好鄭煤機；中廣核受惠電價提升

油價高企不利石化業務；東方電氣風電裝機市佔升

港銀信貸利率醞釀上調；基建股新合約穩增

亞洲防疫措施放寬利百威；期指大戶夾淡倉未完

內地擬暫停科技公司監管行動，促科企讓政府入股１％

汽車玻璃行業受惠新能源車；光纖光纜產品需求增

疫情影響飾金銷售；工程機械銷售趨增

新基建有利中移動（００９４１）；內地加力提振消費

國產軟件收入穩增；商舖租售市道好轉

台灣疫情擴居家隔離人數急升，電力供應緊張

北水力抗歐美沽盤；華潤置地（０１１０９）租金收入增

內地基建投資提速；時代電氣（０３８９８）訂單增



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

