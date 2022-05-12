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即市新聞

12/05/2022 11:59

《魚缸博客》中芯公布業績在即，現價小注買入係咪合適？

　　《魚缸博客》噚日魚缸雖然升住收，但都去唔番兩萬關，而美國ＣＰＩ升幅高過預期，隔晚
美股又冧番落去，今日魚缸跟住跌，當中阿里巴巴（０９９８８）係早段ＡＴＭ之中跌得比較多
嘅一隻，即使馬雲喺杭州蒲番頭，但股價走勢仲係弱過藥煲，相信會繼續尋底格局。
　　博客今日同大家睇中芯（００９８１），公司即將公布業績。近期芯片行業都有單好消息，
據報全球規模最大嘅半導體企業台積電，會喺出年１月開始，全面調高晶圓代工價格，升幅有
６％咁多。事實上，台積電４月嘅營業收入再創單月新高，按年增長超過五成半，而供應鏈問題
仲未好轉，相信今次台積電借住個勢加價。未來疫後經濟復甦，亦為呢啲半導體企業帶嚟機遇。
　　加價消息公布之後，都帶動到半導體同業拉升，當中中芯上日升超過４％。日線圖到睇倒，
股價３月尾開始出現下降軌，跌到去１４﹒６４銀之後反彈，但升到去１６﹒５銀左右有阻力，
掉頭跌番落去最低１４﹒７２銀又反彈。依家１０天線開始上揚，ＭＡＣＤ牛差距又擴闊，但係
博客覺得中芯喺４月２９號到５月５號連續四個交易日都升唔穿１６﹒５銀，相信呢個位阻力都
唔細。更何況，公司公布業績在即，大家可以等佢破咗位先部署。
　　另一點要留意嘅係，有消息指美國商務部諗緊禁止美國公司向中國公司出售先進晶片製造設
備，同時禁止中國公司購買美國生產嘅工具來製造先進晶片，對於中芯嚟講會係一個潛在風險，
部署上唔好睇得太長線。博客認為中芯成功突破１６﹒５銀後，短線目標可以留意１８銀，如果
跌穿１４﹒６銀就止蝕離場。

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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