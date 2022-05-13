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即市新聞

13/05/2022 09:00

《傳聞共賞》匯控展開內部分析回應分拆建議；避避資金支持電力股

《傳聞共賞》　　匯控（００００５）展開內部分析，回應分拆亞洲業務建議
　　　　　　　　環球股票基金續減倉；全球智能手機銷售減速
　　　　　　　　避避資金支持電力股；亞洲保險銷售反彈

《昔日傳聞》　　資金逐步回流內需股；環球經濟困擾銀行股
　　　　　　　　長期資金增加股市配置；外資基金收集平保（０２３１８）
　　　　　　　　油輪航運供需改善；歐美基金贖回壓力續增
　　　　　　　　工業金屬股出現拋售潮；比亞迪電池市場份額大升
　　　　　　　　石油股續成對沖通脹工具；上海復旦擴大市埸份額
　　　　　　　　鋰材料價高位徘徊；內地５Ｇ滲透率直撲六成利電訊股收入
　　　　　　　　煤炭行業景氣佳利好鄭煤機；中廣核受惠電價提升
　　　　　　　　油價高企不利石化業務；東方電氣風電裝機市佔升
　　　　　　　　港銀信貸利率醞釀上調；基建股新合約穩增
　　　　　　　　亞洲防疫措施放寬利百威；期指大戶夾淡倉未完
　　　　　　　　內地擬暫停科技公司監管行動，促科企讓政府入股１％
　　　　　　　　汽車玻璃行業受惠新能源車；光纖光纜產品需求增
　　　　　　　　疫情影響飾金銷售；工程機械銷售趨增
　　　　　　　　新基建有利中移動（００９４１）；內地加力提振消費
　　　　　　　　國產軟件收入穩增；商舖租售市道好轉
　　　　　　　　台灣疫情擴居家隔離人數急升，電力供應緊張

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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