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即市新聞

13/05/2022 11:59

《魚缸博客》華虹第一季純利升超過兩倍，上望空間唔會太多？

　　《魚缸博客》噚日同大家講完中芯（００９８１），今日博客同大家講下另一隻芯片股華虹
（０１３４７），事關公司同樣公布咗第一季業績，表現如何呢？
　　華虹公布，截至今年３月底為止，第一季純利１﹒０３億美金，按年升２﹒１倍；每股盈利
０﹒０７９美金。期內，銷售收入５﹒９５億美金，按年都升９５﹒１％；毛利率就有
２６﹒９％，按年升３﹒２個百分點，就咁睇表現都唔錯啵。
　　噚日都有提到，有傳美國有意擴大對中國地區芯片製造公司嘅半導體設備出口禁令。華虹都
有回應呢個傳聞，指喺進出口方面亦建立完備合規管控程序，有美國商務部ＶＥＵ（ｔｈｅ　
Ｖａｌｉｄａｔｅｄ　Ｅｎｄ－Ｕｓｅｒ，經驗證最終用戶嘅資格，至今仲擁有ＶＥＵ資格，同
大家派定心丸。
　　另一樣嘢要留意嘅係，華虹宣布董事會已經批准建議發行人民幣股份喺上交所科創板上市，
發行人民幣股份數目不超過約４﹒３４億股，即不超過經擴大股本嘅兩成半，募集資金或約
１８０億人仔。
　　股價走勢嚟講，華虹由舊年１１月尾高位５３﹒７５銀開始回落，今年３月最低見過
２５﹒２銀，今個星期一曾經跌穿埋呢個位，最低見２３﹒２銀，之後幾日跌勢喘定啲。今日因
為業績沖喜，曾經升超過９％。
　　不過，博客留意到股價由舊年１１月尾開展嘅下降軌當中，出現「一頂低過一頂」嘅形態，
並且受制於５０天線。依家主要平均線走勢仍向下，整體走勢都係偏弱。仲有，華虹預測市盈率
約１５倍，比起同行中芯嘅約１０倍都仲要高少少，再加埋受中美角力影響嘅風險較大，即使會
喺內地上市，博客相信華虹短線反彈空間唔會太大，好可能喺２０天線２８﹒５銀左右有阻力，
有貨嘅朋友可以趁反彈離場！

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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