《傳聞》鋼鐵行業成本壓力紓緩；渣打加碼投資粵港澳大灣區

《傳聞》市場消息稱，受惠鐵礦石價格回落近兩成，內地鋼鐵行業成本壓力紓緩，加上基建
投資拉動鋼材需求，２﹒８至２﹒９元的馬鞍山鋼鐵（００３２３）有一定值博率。
渣打集團（０２８８８）上周五以５５﹒５５元收市，上升３﹒５％。據悉渣打計劃加碼投
資粵港澳大灣區，打造業務新增長點，將支持股價企穩於５０元以上水平。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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