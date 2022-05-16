《傳聞》鋼鐵行業成本壓力紓緩；渣打加碼投資粵港澳大灣區

《傳聞》市場消息稱，受惠鐵礦石價格回落近兩成，內地鋼鐵行業成本壓力紓緩，加上基建

投資拉動鋼材需求，２﹒８至２﹒９元的馬鞍山鋼鐵（００３２３）有一定值博率。

渣打集團（０２８８８）上周五以５５﹒５５元收市，上升３﹒５％。據悉渣打計劃加碼投

資粵港澳大灣區，打造業務新增長點，將支持股價企穩於５０元以上水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

