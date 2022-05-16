  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/05/2022 09:01

《傳聞》鋼鐵行業成本壓力紓緩；渣打加碼投資粵港澳大灣區

　　《傳聞》市場消息稱，受惠鐵礦石價格回落近兩成，內地鋼鐵行業成本壓力紓緩，加上基建
投資拉動鋼材需求，２﹒８至２﹒９元的馬鞍山鋼鐵（００３２３）有一定值博率。
　　渣打集團（０２８８８）上周五以５５﹒５５元收市，上升３﹒５％。據悉渣打計劃加碼投
資粵港澳大灣區，打造業務新增長點，將支持股價企穩於５０元以上水平。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/05/2022
《神州經脈》4月新增貸及社融大遜　停辦護照假消息　A場全周升
財經熱話13/05/2022
MSCI中國指數新貴落鑊　東方海外漲逾8%
財經熱話13/05/2022
李澤楷：ViuTV首季廣告收入雙位數增長　視乎股東利益增加MIRROR演唱會場次
FOCUS13/05/2022
【FOCUS】方舟軟銀落神壇　「股神」依舊笑春風
財經熱話13/05/2022
瑞聲首季盈利大跌大行看法謹慎　最熊美銀目標價14.3元
財經熱話13/05/2022
【芯片股翻生？】中芯已見底？華虹曾漲11% 邊隻值博率高？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金