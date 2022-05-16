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即市新聞

16/05/2022 09:01

《傳聞》匯控（０００５）將以花費耗時等為理由反對分拆亞洲業務

　　《傳聞》市場消息指，匯豐控股（００００５）將警告最大股東中國平安（０２３１８）要
求集團分拆業務的提議是一項代價高昂且耗時可能長達數年的操作，還可能嚇跑大客戶。匯控將
以該提議破壞而非創造價值為由反對。

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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