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即市新聞

16/05/2022 11:53

《魚缸博客》眾安在綫今年頭４個月保費增加，惟２９銀或有阻力

　　《魚缸博客》今日博客同大家睇下眾安在綫（０６０６０），公司今年第一季淨利潤
１﹒９９億人仔，按年跌約２４％，保險業務收入約４９﹒５９億元。近日公司就公布今年頭４
個月獲得原保險保費收入總額約６６﹒１２億人仔，比舊年同期升１１﹒６１％。
　　事實上，內地保險業情況似乎有啲改善。中國保險行業協會近期發表報告，２０２１年互聯
網財產保險累計實現保費收入８６２億人仔，按年增長８％，比財產險行業整體保費增速高出７
個百分點。報告亦指出，２０２１年保費規模前十間保險公司當中，眾安保險、人保財險、太保
產險、平安產險、國壽財險等市場份額按年都升咗，眾安保險保費收入貢獻增量有３７億，係互
聯網財產保險保費增長明顯嘅其中一間。
　　報告建議，隨著互聯網財產保險業態發展多元化，發展潛力大，保險公司應該繼續大力發展
互聯網保險核心專業能力，尤其係加強自營平台建設。互聯網財險愈嚟愈多，相信眾安在綫會有
更多發展嘅機會。
　　咁點樣部署好呢？睇番眾安在綫嘅日線圖，股價今年３月最低跌到１８﹒２銀後反彈，並且
橫行整固緊，但由４月以來分別升過上去２８﹒２５銀、２８﹒４５銀同２８﹒７５銀，但之後
都無以為繼，似乎去近２９銀就有阻力。即使依家１０天線升穿２０天線，股價亦企穩喺１０天
線之上，ＭＡＣＤ亦開始出現牛差，但現價同２９銀亦愈嚟愈近，博客覺得短線值博率唔算太高
，無貨嘅朋友可以等股價落番２４﹒５銀先部署，收市跌穿２２銀就止蝕。
　　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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