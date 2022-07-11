《傳聞》騰訊（００７００）裁員潮蔓延至香港業務

《傳聞》內地經濟增速放緩，科網巨頭頻頻傳出裁員消息，曾公開表明要「過冬」的騰訊

（００７００）繼續降本增效，裁員風潮更蔓延至香港業務分部。

市場消息指，隨著騰訊ＣＳＩＧ事業群（雲與智慧產業事業群）近月裁員兩成，當中負責串

流音樂平台ＪＯＯＸ的香港員工也被捲入裁員畢業潮，涉約１０多名員工。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

