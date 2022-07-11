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即市新聞

11/07/2022 12:03

《魚缸博客》澳門宣布停工，賭場全場空，銀娛繼續向下衝？

　　《魚缸博客》馬交噚日新增５９宗陽性個案，比前日減少。不過，政府因應疫情關係，由今
日起一連七日，暫停所有工商業活動同場所運作，包括各個娛樂場，有賭場凌晨落閘，張貼暫停
營業告示。當局話等停工措施進行七天後，再視乎情況決定放寬或收緊。
　　其實之前馬交政府已經就住疫情，加強防控措施，但唔包賭場。今次一下子要佢哋閂閘唔畀
開，賭股就齊齊受災。銀娛（０００２７）、澳博（００８８０）、永利澳門（０１１２８）、
美高梅（０２２８２）跌超過６％，新濠（００２００）同金沙（０１９２８）更加跌超過７％

　　今鋪政府同賭企ｓｈｏｗ　ｈａｎｄ，賭企都無晒乎，唔止疫情數字反覆，每日政府會點做
實在難捉。經歷完今次疫情之後，博客都要講多次，對住同疫情相關嘅股份，唔好睇得太長線，
因為當中涉及嘅變數太多同複雜，一兩日嘅跌幅可以多得驚人，繼續短線炒波幅算。
　　博客今次同大家講隻銀娛。睇番日線圖，股價６月２８號衝高到４８銀，之後幾日都唔夠力
再上，而４８銀水平喺今年３月同４月都係反彈高位，博客相信４８銀係短線幾強嘅阻力位，今
日借勢回調亦好正常。再睇一條較重要嘅１００天線，事關由今年初開始，１００天線多次做銀
娛股價嘅支持位同反彈阻力位，如果呢一兩日守唔住１００天線，大家可以喺４２銀開始吸納，
如果收市失守埋５月同６月嘅反彈底部３９銀水平，就要做止蝕喇。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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