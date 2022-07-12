《魚缸博客》比亞迪今日早段跌得多，唔係高位回調咁簡單？

《魚缸博客》魚缸暫時仲跌緊，兩萬一都守唔住，如果連６月中嘅整固底部２０７００水平

都守唔住，嚟緊可能仲有得回，未係時候入貨住。

今日（１２日）嘅主角除咗科技股之外，比亞迪（０１２１１）都幾多人睇住。股價早幾日

諗住可以再升番上去３３３銀歷史高位，點知上周五（８日）開始跌，今日早段更加急挫超過一

成，藍籌股表現排包尾。比亞迪畀人感覺係隻比較硬淨嘅車股，抗跌力有番咁上下，呢架車突然

死火不特止，仲要摩打都壞埋，搞咩呀？

呢單比亞迪「壞車」事件，好大可能同巴菲特有關。睇番港交所（００３８８）ＣＣＡＳＳ

數據，超過２﹒２５億股比亞迪Ｈ股股份噚日（１１日）被轉讓入花旗銀行，市場中介者持股量

佔比達到９９﹒９％！事件令人聯想到係咪巴菲特減持比亞迪股份。眾所周知，比亞迪係「股神

」愛股，１４年前以每股８港元買咗比亞迪２﹒２５億股股票，而今次轉讓股份總數就有

２﹒２５億股。

比亞迪過去銷售數字理想，嚟緊亦會受惠阿爺嘅穩經濟政策，但係博客覺得轉讓股份事件影

響非常大，一嚟轉讓規模唔細，二嚟沽嘅人好大可能係巴菲特。一隻鍾情十幾年嘅股票，搞乜突

然間遺棄佢？睇嚟唔係咁啱得咁橋，好可能巴菲特睇到某啲嘢，先突然間沽走比亞迪。長線資金

走佬，博客覺得比亞迪仲有排跌，暫時已經跌穿５０天線，有貨嘅朋友應該盡快離場先。下一個

防守位睇住１００天線，都守唔住嘅話就２００銀見喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

