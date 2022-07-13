《傳聞共賞》內地煤炭價量齊升；醒目錢持續流出油股

《傳聞共賞》 內地煤炭價量齊升；電動車股湧現獲利盤

醒目錢持續流出油股；企業數字化轉型有利金蝶（００２６８）



《昔日傳聞》 歐洲經濟惡化不利匯控（００００５）；科技股基金續走資

高溫天氣帶動飲料銷售；內地大媽買金意欲增

騰訊（００７００）裁員潮蔓延至香港業務

避險資金流入中資電訊股；抽水蓄能項目加快上馬

綠色節能家電銷售增；內地居民金融資產持續增加

內地車險市場持續增長；原材料價格有利食品股

光纖光纜需求上升；挖掘機銷售逐步改善

滙控（００００５）售俄業務予當地銀行Ｅｘｐｏｂａｎｋ

微創機器人（０２２５２）推新產品；廣汽（０２２３８）新能源車銷售突出

內地風電裝機招標大增；外資大戶減持中資科網股

傳對沖基金加碼做空歐股；基金增持鐵塔（００７８８）

Ａ股ＩＰＯ續領先全球；資金流出礦產資源股

中免擬最快本季上市，集資最多２３４億元

天圖投資申港上市，擬集資３９億元

中銀香港受惠人民幣國際化；醒目資金流入工程機械股

歐美科技基金贖回壓力未解；半導體行業增長放緩



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

