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即市新聞

13/07/2022 09:00

《傳聞共賞》內地煤炭價量齊升；醒目錢持續流出油股

《傳聞共賞》　　內地煤炭價量齊升；電動車股湧現獲利盤
　　　　　　　　醒目錢持續流出油股；企業數字化轉型有利金蝶（００２６８）
　
《昔日傳聞》　　歐洲經濟惡化不利匯控（００００５）；科技股基金續走資
　　　　　　　　高溫天氣帶動飲料銷售；內地大媽買金意欲增
　　　　　　　　騰訊（００７００）裁員潮蔓延至香港業務
　　　　　　　　避險資金流入中資電訊股；抽水蓄能項目加快上馬
　　　　　　　　綠色節能家電銷售增；內地居民金融資產持續增加
　　　　　　　　內地車險市場持續增長；原材料價格有利食品股
　　　　　　　　光纖光纜需求上升；挖掘機銷售逐步改善
　　　　　　　　滙控（００００５）售俄業務予當地銀行Ｅｘｐｏｂａｎｋ
　　　　　　　　微創機器人（０２２５２）推新產品；廣汽（０２２３８）新能源車銷售突出
　　　　　　　　內地風電裝機招標大增；外資大戶減持中資科網股
　　　　　　　　傳對沖基金加碼做空歐股；基金增持鐵塔（００７８８）
　　　　　　　　Ａ股ＩＰＯ續領先全球；資金流出礦產資源股
　　　　　　　　中免擬最快本季上市，集資最多２３４億元
　　　　　　　　天圖投資申港上市，擬集資３９億元
　　　　　　　　中銀香港受惠人民幣國際化；醒目資金流入工程機械股
　　　　　　　　歐美科技基金贖回壓力未解；半導體行業增長放緩
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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