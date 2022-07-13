《魚缸博客》中國上半年農產品出口增兩成，宜部署中糧及萬洲

《魚缸博客》美國今日晏啲就會揭曉６月通脹情況，所以今日見到資金比噚日更加審慎，而

恒指今日升跌幅都唔大，想等埋個ＣＰＩ睇吓個市點反應先再行部署。

全球央行加息周期，啲錢都拍泊返落美金當避險，美金強勢，好多種貨幣都要貶值，連人仔

唔例外。不過今日神州海關總署就是講到中國農產品嘅出口情況，海關總署新聞發言人李魁文就

話上半年中國農產品出口３０３１億人仔，按年增加２１﹒４７％。其中，水產品出口

７２５﹒２億人仔，增長１４﹒９％；蔬菜及食用菌出口３７７﹒９億人仔，增長５﹒５％；罐

頭出口１３７﹒５億人仔，增長５５％；主要農產品出口均保持了穩定增長。

加息令經濟陷入衰退風險，而人仔亦都無可避免要貶值，但係反而就有利出口，帶動農產品

出口增加，加上中央積極鼓勵農產品市場發展，所以近期都值得留意吓農產品股，同時亦都可以

對沖銷吓經濟周期風險。

近期中糧（０１６１０）同萬洲（００２８８）都維持上行趨勢，博客建議中糧可以喺

３﹒５銀附近買入，初步上望４銀，穿３﹒３２止蝕；萬洲建議５﹒８買入，上望６﹒２銀，穿

５﹒５止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

