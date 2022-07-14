《傳聞共賞》經濟恢復利航空股；金風科技（２２０８）海外訂單增

《傳聞共賞》 內銀股毛利續受壓；金風科技（０２２０８）海外訂單增
多晶硅價格漲勢未止；中國經濟恢復有利航空股
《昔日傳聞》 內地煤炭價量齊升；電動車股湧現獲利盤
醒目錢持續流出油股；企業數字化轉型有利金蝶（００２６８）
歐洲經濟惡化不利匯控（００００５）；科技股基金續走資
高溫天氣帶動飲料銷售；內地大媽買金意欲增
騰訊（００７００）裁員潮蔓延至香港業務
避險資金流入中資電訊股；抽水蓄能項目加快上馬
綠色節能家電銷售增；內地居民金融資產持續增加
內地車險市場持續增長；原材料價格有利食品股
光纖光纜需求上升；挖掘機銷售逐步改善
滙控（００００５）售俄業務予當地銀行Ｅｘｐｏｂａｎｋ
微創機器人（０２２５２）推新產品；廣汽（０２２３８）新能源車銷售突出
內地風電裝機招標大增；外資大戶減持中資科網股
傳對沖基金加碼做空歐股；基金增持鐵塔（００７８８）
Ａ股ＩＰＯ續領先全球；資金流出礦產資源股
中免擬最快本季上市，集資最多２３４億元
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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