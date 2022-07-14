《魚缸博客》海底撈分拆特海國際上市，過去三年蝕得有幾甘？

《魚缸博客》今日博客再同大家講下海底撈（０６８６２）。公司日前公布，考慮分拆海外
業務特海國際（Ｓｕｐｅｒ Ｈｉ）上市，已經提交上市申請，並會以介紹形式上市，摩根士丹
利同華泰國際係聯席保薦人。海底撈亦公布，將以實物分派方式，將持有嘅特海國際全部九成股
權，按照股東持股比例分派。
睇番特海國際截至今年３月底，已經喺１１個國家開設９７間餐廳，舊年全年收入３﹒１２
億美金，按年升４１﹒１％。不過，特海國際賺埋都填唔到蝕嗰啲，公司今年第一季虧損
２８４９﹒９萬美金，按年擴大１３﹒２％。如果按年度計，公司更加連續３年錄得虧損，舊年
全年虧損１﹒５１億美金，按年擴大１﹒８倍，計埋２０２０同２０１９年度，３年合共錄得約
２﹒３８億美元虧損。
大行瑞信就預期，海底撈上半年銷售按年跌４％至１９４億人仔，並且有１﹒５億人仔虧損
，主要因為更弱嘅同店銷售同營運去槓桿。評級由「中性」跌到「遜於大市」，目標價亦由
１６﹒５銀下調
１５﹒２％到１４銀。
博客覺得海底撈本身嘅問題就係開店開得太多，而內地對於打邊爐嘅需求唔算高，加上食品
價格不斷咁升，對公司毛利有一定壓力，而海外業務特海國際同樣蝕住嚟做，分拆上市係咪真係
有用呢？我有啲保留。更大鑊嘅係，內地疫情又彈過，雖然地方政府話唔會再大規模封城，但收
緊防疫政策點都對餐飲股有啲影響，所以大家部署上繼續炒ｒａｎｇｅ好啲。
早前已經同大家講過，海底撈近期挑戰唔到２０銀，再比對今年２月嘅反彈高位２１﹒３銀
，２０到２１銀睇嚟係短線幾大嘅阻力位。近日股價繼續橫行上落，喺５０同１００天線有支持
，依家浪住喺２０天線上面，雖然１０天線又插番落去，但走勢上唔係極差。短線目標繼續睇番
１９銀先，收市跌穿５０天線就做止蝕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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