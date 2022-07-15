《傳聞》內地擬撥出７﹒２萬億人幣，力挺基建

《傳聞》市場消息指，中央擬撥出７﹒２萬億元人民幣資金，用於基礎設施建設。當中，包

括可能開創使用次年額度籌集資金的先例，提前下達明年部分地方專項債限額１﹒５萬億元人民

幣。

消息基於官方報告推算出中國政府支持的資金，其中包括中央財政預算、地方土地出讓金收

入、地方政府專項債券以及政策性銀行提供的資金。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

