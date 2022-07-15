《魚缸博客》舜宇發盈警料少賺最少４５％，短線繼續炒波幅算！

《魚缸博客》今日魚缸繼續跌，唔止因為科技股表現麻麻，內房爛尾樓問題繼續發酵，搞到

內房、內銀股跌到唔識停，再咁落去會非常麻煩，睇下阿爺同地方政府點拆掂佢喇。

今日博客同大家講講隻舜宇（０２３８２），集團上日收市後發盈警，預期截至６月３０日

止六個月，錄得股東應佔溢利約１３﹒４４億至１４﹒７８億人仔，按年少約４５％至５０％。

舜宇解釋，由於上半年期間，疫情反覆、芯片短缺、俄烏衝突同通脹等因素夾擊，智能手機

市場需求疲軟，智能手機攝像頭亦都降規降配，令到集團手機鏡頭同手機攝像模組出貨量按年下

跌，並加大平均售價同毛利率壓力。

有大行知道舜宇發盈警，即刻調低目標價！當中，野村認為舜宇上半年淨利潤同核心業務淨

利潤都低過市場預期，今次仲發埋盈警，將目標價降低４６﹒８％，由２３５銀大削到１２５銀

。瑞信就將目標價由１４１銀降到１３８銀，但重申對比瑞聲（０２０１８）上半年純利按年跌

７２％，丘鈦（０１４７８）跌幅介乎５０至７０％嚟講，舜宇上半年盈利表現仍然比其他同業

優勝。

正如舜宇所講，依家經濟環境仍然疲弱，嚴重打擊手機鏡頭需求，令出貨量ｋｅｅｐ住咁跌

，股價由今年初跌到依家，走勢都比較霉。近幾個月橫行上落，升到１００天線又跌番落嚟，近

幾日連５０天線都升唔破，博客覺得舜宇橫行上落嘅格局會維持一段時間，建議大家等股價跌到

１００銀左右先吸納，反彈阻力估計喺１２５銀，如果收市跌穿９０銀就止蝕離場。（ｅｒ）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

