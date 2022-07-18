《魚缸博客》沿海八省電廠用電快，兗礦係時候上番２７﹒１１銀？

《魚缸博客》今日博客同大家講下煤炭股。大家都知呢排天氣熱到傻，江南、華南地區當然

唔例外，間接推高用煤用電需求。據報，沿海八省電廠庫存用得好快，存煤可用日數跌到唔夠

１３日，尤其係江浙地區存煤可用天數偏低，浙江省部分企業已經收到限電通知。

另外，報道指出今年迎峰度夏期間，全國最大負荷會升到１３億千瓦，按年增長１０％，高

峰時段一啲省份缺口可能有３０００千瓦咁多，而電廠庫存數量同結構面臨極大考驗，後續採購

需求可能會加快釋放。

有券商就話，需求係當前煤價嘅核心矛盾，民用負荷不斷增加，加上產地市場煤供應同運力

愈嚟愈緊張，支撐煤價走強。券商又指，考慮到煤企高利潤有望長期持續、高現金流背景下不斷

提高分紅比例，煤炭板塊正迎嚟業績同估值嘅優勢。

睇番煤炭股表現，早段走勢唔錯，當中早前同大家提過嘅兗礦（０１１７１）果然喺１００

天線有幾強支持，橫行整固一段時間後抽升，暫時仲企穩喺１０天線。今日臨食晏前，股價升幅

擴大到超過５％，依家１０天線升破咗２０天線，保力加通道又開始擴闊。博客覺得內地多個城

市嘅煤炭需求緊張，相信短線會幫到煤炭股繼續向上。部署上，兗礦初步目標睇６月１６日大陰

燭嘅高位２５﹒５銀，有貨嘅朋友可以喺到食咗糊先，至於可唔可以挑戰歷史高位２７﹒１１銀

，就要睇番用煤用電需求，以及煤炭價格而定喇。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

