  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/07/2022 11:58

《魚缸博客》沿海八省電廠用電快，兗礦係時候上番２７﹒１１銀？

　　《魚缸博客》今日博客同大家講下煤炭股。大家都知呢排天氣熱到傻，江南、華南地區當然
唔例外，間接推高用煤用電需求。據報，沿海八省電廠庫存用得好快，存煤可用日數跌到唔夠
１３日，尤其係江浙地區存煤可用天數偏低，浙江省部分企業已經收到限電通知。
　　另外，報道指出今年迎峰度夏期間，全國最大負荷會升到１３億千瓦，按年增長１０％，高
峰時段一啲省份缺口可能有３０００千瓦咁多，而電廠庫存數量同結構面臨極大考驗，後續採購
需求可能會加快釋放。
　　有券商就話，需求係當前煤價嘅核心矛盾，民用負荷不斷增加，加上產地市場煤供應同運力
愈嚟愈緊張，支撐煤價走強。券商又指，考慮到煤企高利潤有望長期持續、高現金流背景下不斷
提高分紅比例，煤炭板塊正迎嚟業績同估值嘅優勢。
　　睇番煤炭股表現，早段走勢唔錯，當中早前同大家提過嘅兗礦（０１１７１）果然喺１００
天線有幾強支持，橫行整固一段時間後抽升，暫時仲企穩喺１０天線。今日臨食晏前，股價升幅
擴大到超過５％，依家１０天線升破咗２０天線，保力加通道又開始擴闊。博客覺得內地多個城
市嘅煤炭需求緊張，相信短線會幫到煤炭股繼續向上。部署上，兗礦初步目標睇６月１６日大陰
燭嘅高位２５﹒５銀，有貨嘅朋友可以喺到食咗糊先，至於可唔可以挑戰歷史高位２７﹒１１銀
，就要睇番用煤用電需求，以及煤炭價格而定喇。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告18/07/2022
【大行炒D乜】匯證點評濠賭股　唱淡美高梅
人氣文章開市Good Morning18/07/2022
溫傑：匯控股價難寄予厚望　內銀首選農行
人氣文章財經熱話18/07/2022
【虛幣世界】比特幣再失守21000美元，分析料近期幣價積極
人氣文章財經熱話18/07/2022
【陶觀天下】通脹又創新高　歐元再探平價
人氣文章市場動向18/07/2022
BCT升級強積金平台融入元宇宙概念
人氣文章財經熱話15/07/2022
《嚟緊炒D乜》內地恢復遊戲版號審批　金山軟件雙線發展宜部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金