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即市新聞

19/07/2022 09:00

《傳聞共賞》內地房產資金加速流向股市；資金流入中芯（９８１）

《傳聞共賞》　　內地房產資金加速流向股市；基金押注中國加碼穩增長
　　　　　　　　資金流入中芯國際（００９８１）；華潤電力（００８３６）再生能源佔比續

　
《昔日傳聞》　　匯控將加快退出非核心市場，以回應平保分拆亞洲業務要求
　　　　　　　　內地盲盒經濟熱潮降溫；基金續減倉中資科技股
　　　　　　　　油田服務行業景氣續向好；高偉電子受惠蘋果推新手機
　　　　　　　　內地擬撥出７﹒２萬億人幣，力挺基建
　　　　　　　　全球新能源車需求增；中軟國際（００３５４）受惠鴻蒙系統
　　　　　　　　資金流出港股市場；內地樓市淡風影響水泥需求
　　　　　　　　內銀股毛利續受壓；金風科技（０２２０８）海外訂單增
　　　　　　　　多晶硅價格漲勢未止；中國經濟恢復有利航空股
　　　　　　　　內地煤炭價量齊升；電動車股湧現獲利盤
　　　　　　　　醒目錢持續流出油股；企業數字化轉型有利金蝶（００２６８）
　　　　　　　　歐洲經濟惡化不利匯控（００００５）；科技股基金續走資
　　　　　　　　高溫天氣帶動飲料銷售；內地大媽買金意欲增
　　　　　　　　騰訊（００７００）裁員潮蔓延至香港業務
　　　　　　　　避險資金流入中資電訊股；抽水蓄能項目加快上馬
　　　　　　　　綠色節能家電銷售增；內地居民金融資產持續增加
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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