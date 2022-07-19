《傳聞共賞》內地房產資金加速流向股市；資金流入中芯（９８１）

《傳聞共賞》 內地房產資金加速流向股市；基金押注中國加碼穩增長

資金流入中芯國際（００９８１）；華潤電力（００８３６）再生能源佔比續

升



《昔日傳聞》 匯控將加快退出非核心市場，以回應平保分拆亞洲業務要求

內地盲盒經濟熱潮降溫；基金續減倉中資科技股

油田服務行業景氣續向好；高偉電子受惠蘋果推新手機

內地擬撥出７﹒２萬億人幣，力挺基建

全球新能源車需求增；中軟國際（００３５４）受惠鴻蒙系統

資金流出港股市場；內地樓市淡風影響水泥需求

內銀股毛利續受壓；金風科技（０２２０８）海外訂單增

多晶硅價格漲勢未止；中國經濟恢復有利航空股

內地煤炭價量齊升；電動車股湧現獲利盤

醒目錢持續流出油股；企業數字化轉型有利金蝶（００２６８）

歐洲經濟惡化不利匯控（００００５）；科技股基金續走資

高溫天氣帶動飲料銷售；內地大媽買金意欲增

騰訊（００７００）裁員潮蔓延至香港業務

避險資金流入中資電訊股；抽水蓄能項目加快上馬

綠色節能家電銷售增；內地居民金融資產持續增加



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

