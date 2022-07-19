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即市新聞

19/07/2022 12:02

《魚缸博客》藥明生物發盈喜，短炒值率率麻麻哋？

　　《魚缸博客》今日博客同大家講下藥明生物（０２２６９）。公司噚日收市後發盈喜，初步
評估截至今年６月底止六個月嘅未經審核收益按年增長６１％至６３％，而股東應佔溢利就增長
３５％至３７％。
　　公司解釋，業績增長主要是集團成功執行「跟隨並贏得分子」戰略，從而繼續增加客戶數量
以實現可持續的高增長。另外，公司加速高效推進執行現存同新引進項目，支持全球客戶對抗新
冠疫情，相應提升收益，而擴大為生物藥行業提供服務範圍，包括一站式綜合製劑服務，同樣提
高集團收益。
　　藥明生物近幾日成交額ｋｅｅｐ住喺１０幾億左右，唔算特別多。近幾個交易日資金流入情
況都一般，主動買入嘅以散戶為主，大戶買貨嘅意欲唔強，而北水亦唔太積極掃貨。即使有盈喜
消息公布，股價今日高開超過３％後升幅收窄。
　　睇下日線圖，股價近幾日總算守得住２０天線，並一直喺１０天同２０天線之間上落，隨住
保力加通道收窄緊，加上現價同７月初反彈阻力８５到８７銀幾近，博客覺得短炒值博率麻麻哋
，唔建議依家衝入去買，可以落番去７０銀左右先吸納。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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