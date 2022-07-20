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即市新聞

20/07/2022 12:06

《魚缸博客》小鵬同ｃａｌｌ車平台合作，股價搞咩唔升反跌？

　　《魚缸博客》今日魚缸又反彈，不過「蔚小理」走勢就麻麻哋，其中小鵬（０９８６８）今
日高開１％後回落，早段曾經跌近３％，低見１０４﹒１銀。
　　消息方面，小鵬近日宣布，同內地ｃａｌｌ車平台「一嗨出行」正式達成戰略合作協議，雙
方會喺未來三年持續加強車輛採購同運營合作，同時將推進完成超充體系共建、車輛運營同用戶
服務體驗等，形成立體化、多觸點、深層次合作形態，推進智能出行生態新嘗試。
　　有傳媒報道指，小鵬噚日同「一嗨出行」進行首批車輛交付，呢啲車今年暑假會喺７個城市
率先開始營運，包括廣州、深圳、天津、杭州、鄭州、海口同三亞。
　　不過，睇嚟呢單合作消息幫唔到手，小鵬跟住蔚來（０９８６６）同理想（０２０１５）齊
齊跌。睇番資金流，暫時小鵬成交額有超過５億銀，主動沽盤比主動賣出嘅多，當中散戶主動沽
出嘅比率佔達４９％，仲錄得資金淨流出。北水方面，車股自６月高位集體回落後，北水仍然捧
場。截至上日，北水對小鵬嘅持股比率增加０﹒６９百分點。就咁睇，北水嘅力量似乎撐唔到小
鵬股價，反而淡友比較上風。
　　睇埋日線圖，小鵬由６月底高位１４２﹒８銀回落，踏入７月至今仲未完全突破到１０天線
，噚日連１００天線都跌穿埋，今日暫時亦未收復到５０天線。隨住保力加通道愈嚟愈闊，加上
資金唔太「十卜」小鵬，博客估計股價短線仲會回調，９８銀係下一個重要防守位，都失守埋嘅
話就有可能再下試８８銀水平，有貨嘅朋友睇住９８銀做止蝕喇。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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