《傳聞》檸萌影視已展開預路演，擬集資近５億

《傳聞》騰訊（００７００）有份投資的檸萌影視通過上市聆訊，市場消息指，檸萌影視已

經開始進行預路演，並計劃透過是次ＩＰＯ集資６０００萬美元（折合約４﹒７億港元），中金

及摩根士丹利為聯席保薦人。

公司自成立以來引入多輪投資，騰訊先後參與公司的首輪、第二輪及第三輪投資，在公開發

售前騰訊合共持有１９﹒７８％股權。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

