《魚缸博客》傳南非大股東已著手減持騰訊，股價跌勢仲未完？

《魚缸博客》騰訊（００７００）早排受到好多不利消息困擾，其中一個消息當然係畀大股

東減持喇！南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ同旗下Ｐｒｏｓｕｓ曾指會透過有序減持騰訊，籌集回購

資金，而近日Ｎａｓｐｅｒｓ同Ｐｒｏｓｕｓ斥資超過百億回購自身股份，睇嚟佢哋已經開始沽

貨。

再睇埋中央結算系統（ＣＣＡＳＳ）數據，有疑似大戶倉位開始ｋｅｅｐ住減持騰訊。上個

月２３日有接近８９００萬股騰訊存入ＣＣＡＳＳ，並且轉入高盛個倉。緊接住６月２８日，有

約４１００萬股騰訊轉出高盛，並有３８００萬股轉入大摩。６月２９日到７月１５日，高盛同

大摩嘅騰訊持倉就ｋｅｅｐ住減少，合共流出３１８０萬股，估計貨值約１１０億銀，同之前

Ｎａｓｐｅｒｓ同Ｐｒｏｓｕｓ回購金額差唔多。一眼望晒，騰訊大戶可能同時利用高盛同大摩

兩間大行沽貨。Ｎａｓｐｅｒｓ同Ｐｒｏｓｕｓ暫時未有回應係咪開始騰訊沽貨行動同減持幅度

。

不過，博客覺得Ｎａｓｐｅｒｓ同Ｐｒｏｓｕｓ已經講到明會逐步減持騰訊，幾時開始減持

相信唔係重點。事實上，呢排好多「大孖沙」接連沽出持貨，可能因應目前嘅經濟環境，再配合

市盈率、企業前景等指標先決定減持，騰訊就成為其中一個目標。令博客更加擔心嘅係，騰訊已

經畀股東減持，遊戲版號連續幾次都未獲批，遊戲業務若果無乜增長，會為騰訊帶嚟一定打擊。

睇番騰訊嘅日線圖，股價上日先上番１０天線，今日就因為畀大股東已著手減持嘅傳聞拖累

，暫時失守１０天線。走勢嚟講，目前多條平均線繼續跌，７月開始都未上得番２０天線，股價

短期仲有下跌空間，建議無貨嘅朋友等股價回到３２５銀，先開始分段吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

