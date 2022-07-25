《魚缸博客》阿爺終於撲水救火，內房真的有救了？

《魚缸博客》話說有報道指，中國國務院上周批准設立房地產基金的計劃，將用於支持１２

家出險房企和部分地方政府新近選定的其他房企。

據指呢筆基金期將從中國建設銀行獲得５００億元人民幣資金和中國央行３００億元人民幣

的再貸款額度，基金規模最高可達２０００億元至３０００億元人民幣。

自從內地搞出「三條紅線」之後，都自知搞出個大頭佛，房企死嘅死、傷嘅傷，本來打算想

幫房地產降下溫，兼且降地房地產債務，點知一降就降到去冰點，而家河南都仲未算完滿收場，

睇怕有排搞落去。

事實上，內地官方已經算係「半跪低」，最起碼拎返啲錢救火，而今日表現最好可算得上係

龍湖集團（００９６０），呢個七月由３７蚊跌到落去最差見過２５蚊，目前略為反彈今日升

６％，睇走勢似乎係有小小谷底反彈意味，現價入起碼先睇第一輪目標價３６蚊先啦！

如果想博大反彈，可以留意碧桂園（０２００７），今日都反彈超過半成，睇ＭＡＣＤ個熊

差都開始收窄，可以買小小睇５蚊都得，呢一輪內房開始有炒作，鑊氣夠晒，博客都係先沽咁小

小汽車股轉下畫先啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

