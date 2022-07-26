《傳聞》多間晶圓代工廠調整擴產計劃

《傳聞》受環球經濟陷入衰退陰霾影響，消費類電子品需求大減。疫情紅利不再，市場消息

指，消費性電子產品銷售急劇遇冷，今年第二季度，半導體行業的供需反轉危機提前到來，不少

晶圓代工廠、ＩＤＭ（整合元件製造）大廠正重新評估擴產計劃，目前僅得台積電（ＴＳＭＣ）

仍照原定計劃進行。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

