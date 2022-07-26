《魚缸博客》阿里巴巴申轉為「主要上市」，短線繼續炒住波幅先！

《魚缸博客》阿里巴巴（０９９８８）相信係今日「孖屐」焦點，事關集團宣布申請喺聯交

所主板改變上市地位做「主要上市」。

阿里巴巴自２０１９年１１月喺香港上市以嚟，股票名有個「ＳＷ」嘅標記，代表佢係聯交

所主板「第二上市」嘅股票。相關主要上市流程完成之後，阿里巴巴喺美國掛牌嘅存託股，同喺

香港上市嘅普通股可以互相轉換。

另外，今年頭６個月，阿里巴巴股份喺香港市場日均交易量約７億美金，公司就預期雙重主

要上市地位有助擴大投資者基礎，同埋帶嚟新嘅流動性，尤其係可以接觸更多喺中國同亞洲其他

地區嘅投資者。

博客覺得，阿里巴巴申請主要上市，可能因應中美兩國就中概股嘅會計底稿審核。依家兩邊

「你有你講，佢有佢講」，中概股退市問題仲未有好實際嘅進展。阿里今次行呢一步，相信係為

喺退出美國市場做好準備。

阿里巴巴今日早段走勢幾強，一度升近６％，５０天同１００天線失而復得。暫時５０天線

ｋｅｅｐ住升，而１０天線開始無跌得咁急，不過保力加通道同２０天線仲跌緊。聯儲局今晚議

息，即使「孖屐」已經預咗聯儲局會加息四分三厘，但博客覺得加息消息點都對科技股有少少影

響，而美國即將公布ＧＤＰ亦可能影響魚缸走勢，博客建議繼續短炒住阿里巴巴先，反彈阻力估

計喺２０天線１０９銀左右，跌穿９５銀就止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

