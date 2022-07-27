《傳聞共賞》內地力谷綠色家電消費；加大５Ｇ＋工業互聯網應用

《傳聞共賞》 內地力谷綠色家電消費；中概股轉第一上市陸續有來

全球光纖光纜價格續升；中國加大５Ｇ＋工業互聯網應用



《昔日傳聞》 多間晶圓代工廠調整擴產計劃

內地啤酒銷量增；長江生命科技（００７７５）價值獲重估

中國加力氫能產業投資；龍源電力（００９１６）續有資產注入

５Ｇ基站天線需求增；中國飛鶴（０６１８６）力拓成人奶粉

全球經濟不明銀行股續弱；阿里（０１０６０）電影暑期上映

中國５Ｇ客戶增長超預期；廣汽部署生產動力電池

廢紙價回落有利紙業毛利；上海復旦傳分拆有進展

內地綜合融資成本續下跌；水泥價格下行壓力未解

內地加大投資抽水蓄能建設；傳期指大戶累積淡倉

檸萌影視已展開預路演，擬集資近５億

中軟國際（００３５４）有動作；內地廠家歐洲出口訂單轉弱

多晶硅價升不利光伏行業發展；中移動（００９４１）５Ｇ滲透率升

內地房產資金加速流向股市；基金押注中國加碼穩增長

資金流入中芯國際（００９８１）；華潤電力（００８３６）再生能源佔比續

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

